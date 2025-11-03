El Gobierno Nacional confirmó que avanza en la formulación del Documento CONPES para declarar el Programa de Alimentación Escolar – PAE – como una política pública de Estado.



De acuerdo con lo explicado, con esta medida se busca establecer obligaciones claras y permanentes para la Nación, entidades territoriales y otros sectores con la finalidad de superar el modelo actual que opera de manera fragmentada y blindar así el programa frente a cambios de administración y garantizar calidad, oportunidad y cobertura universal.



El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, precisó que el principal reto ya no es únicamente la financiación, sino la eficiencia en la gestión de los recursos a nivel territorial, especialmente frente a la renovación o terminación de contratos para el próximo año.



«Recibimos con entusiasmo el informe de la Contraloría que reconoce que en este Gobierno hemos hecho el mismo esfuerzo de financiación del PAE en tan solo tres años, que el país realizó en los últimos 15. Pasamos de 1,2 billones en 2021 a más de 3 billones proyectados para 2026», afirmó Rojas Medellín.

Según lo indicado por el alto funcionario, durante el actual periodo de gobierno, por primera vez en la historia, el Ministerio de Educación implementó la canasta alimentaria educativa para periodos de receso escolar, beneficiando a estudiantes de 110 municipios.



«El hambre no sale de vacaciones. Nuestro compromiso es garantizar la continuidad en la alimentación de los niños y niñas, incluso cuando no están asistiendo a clase», señaló el Ministro.

Un cambio fundamental



El alto funcionario indicó que uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la eliminación de barreras que impedían la participación de asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal y comunidades étnicas como operadores del PAE.



«Esta acción busca reducir la concentración contractual, combatir los sobrecostos y fortalecer el tejido comunitario alrededor de la alimentación escolar» precisó.

«No se puede hablar de derecho si no se garantiza de manera universal. Después de casi un siglo de existencia del PAE, nuestra meta es cerrar definitivamente esta brecha y convertir la alimentación escolar en una política pública integral y sostenible», puntualizó Rojas Medellín.