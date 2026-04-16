Desde ahora, los conductores pueden transitar en sentido sur–norte, facilitando la conexión hacia la Universidad del Valle, la Escuela Simón Bolívar, así como los sectores de Ciudad Campestre y La Rivera.

De igual forma, se habilitó la circulación en sentido norte–sur, permitiendo el acceso hacia el barrio Fátima y zonas cercanas, lo que podría ayudar a disminuir la congestión vehicular en este punto de la ciudad.

Sin embargo, en el lugar continúan los trabajos de excavación, adecuación del terreno y finalización del reemplazo de tuberías, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución.

La habilitación del paso hace parte de la apertura gradual de la obra, mientras avanzan las intervenciones pendientes para completar el primer nivel del intercambiador vial, obra adelantada por la Administración Municipal.