Un hombre identificado como Carlos Armando Santana fue asesinado en inmediaciones de una estación de servicio, ubicada sobre la vía a Tres Esquinas, exactamente en la Diagonal 23 #19A-58, sector del barrio Guayacanes.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fue atacada a tiros por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Aunque varias personas y una unidad de paramédicos trasladaron al hombre a un centro asistencial, este falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades informaron que adelantan las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Este nuevo caso de sicariato incrementa la preocupación en la comunidad tulueña, que en las últimas semanas ha visto un aumento en los hechos violentos.