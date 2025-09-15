“Hay una realidad que voy a anunciar hoy y es que los Estados Unidos nos descertifican. Después de decenas de muertos, de policías sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína (…) todo lo que hacemos no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una manera inocente, sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las raíces”, afirmó el mandatario durante un consejo de ministros.

La descertificación es una medida unilateral que Estados Unidos aplica a países que, según su criterio, no han cooperado lo suficiente en la lucha antidrogas. En el caso de Colombia, esta decisión podría generar repercusiones en la cooperación bilateral y en programas de apoyo financiero.