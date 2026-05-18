La decisión fue tomada por la Audiencia Nacional de España, que anuló las sanciones e impuestos relacionados con el año fiscal 2011 al considerar que no se pudo demostrar que la artista hubiera permanecido más de 183 días en territorio español, requisito clave para establecer residencia fiscal.

El tribunal también rechazó uno de los argumentos de la Agencia Tributaria, que señalaba su relación con el exfutbolista Gerard Piqué como prueba de residencia en España.

Según la sentencia, Shakira habría estado en el país 163 días durante ese año, por lo que no tendría obligación de tributar como residente fiscal.

Aunque la decisión todavía puede ser apelada ante el Tribunal Supremo, el fallo representa una importante victoria judicial para la cantante colombiana tras varios años de disputas con Hacienda española.