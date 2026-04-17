Tras el impacto logrado con su sencillo “Como expresar lo que siento”, Navarrete continúa sorprendiendo con un compilado de éxitos que rescatan la esencia romántica de otras épocas, pero con un giro contemporáneo. En esta ocasión, el artista se atreve a reinterpretar una joya compuesta por A.B. Quintanilla y Pete Astudillo, llevándola al terreno del regional colombiano con una fusión de cumbia villera que le aporta frescura sin perder su identidad original.

Grabada y producida en Pereira en los estudios Apolo Music, esta nueva versión muestra a un Navarrete más maduro, íntimo y conquistador. El videoclip, rodado en Cajicá bajo la dirección de Karol Sánchez en Rancho MX, forma parte de su nuevo álbum en vivo titulado “Más Romántico”, un proyecto que promete acercar al artista con su público desde una perspectiva más personal.

“Como la Flor” ya está disponible desde el 16 de abril en plataformas digitales y YouTube, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera de Juan Pablo Navarrete, quien continúa recorriendo el país con su gira nacional y reafirmando que los clásicos… nunca pasan de moda.