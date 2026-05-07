En ese momento sin pretensión alguna y sin planearlo fue tomando forma su propuesta, convirtiéndose en un proyecto de vida para sus integrantes. El nombre proviene de los atardeceres quindianos llenos de visos rojos, tonos contrastantes y formas que inspiran, marcando a Carlos Restrepo (Voz & Guitarra), Diego Flórez (Batería, Secuencias y Voces) y Luis Ruiz (Bajo & Coros) a la hora de hacer música.

La propuesta musical de Cielo Rojo busca conectar con el público a través de una mezcla de texturas, intensidad sonora, emociones, y riqueza lírica y rítmica que han caracterizado al rock en general. Melodías que generan recordación, buenos riffs y grooves poderosos. Su enfoque está en crear canciones con identidad que combinan una estética cuidada con mensajes de empatía y recordación.

‘Las venas de Venus’ es lo nuevo de Cielo Rojo, una canción que hace alusión a la diosa romana del amor, la belleza y la fertilidad. En estos tiempos frenéticos, de hipercomunicación, violencia, divisiones e individualismos, es una invitación para navegar en sus torrentes, en sus venas, dejarse llevar y beber de su fuente como un mecanismo de alivio para la mente, el cuerpo, el alma y el corazón. Visitar el olimpo y por un momento ser dioses, un viaje onírico, elevar la existencia y sentir profundamente. Esta canción abre un nuevo ciclo en la banda después de un largo receso.

‘Las venas de Venus’ contiene elementos rítmicos de rock n roll, el Shuffle y visos de swing (walking bass), sumando guitarras con mucho delay que generan una atmósfera consecuente con la letra, la historia y la melodía. Hay loops, capas de teclados para darle un sonido más actual y batería real grabada, además del trabajo característico a dos voces.

La temática del video gira en torno a la conexión, la transformación y la dualidad entre lo que se siente y lo que se muestra. La historia se centra en una chica que vive entre los extremos de sus emociones: Belleza y maldad, duda y decisión, alegría y tristeza, pasión y apatía, soledad y compañía; encontrando al final del camino su tranquilidad. El papel del cantante es testigo y narrador, la conciencia del personaje.

En cuanto a locaciones, hay espacios naturales y ambientes controlados que permitieran jugar con la luz, las texturas y la atmósfera, reforzando ese contraste entre lo real, los sueños y lo emocional. Algunas calles y parques en Bogotá sirvieron de locación, que ayudaron mucho entre días grises y soleados, también unas fábricas abandonadas en la zona industrial que alquilan para series y videos. La protagonista encarna esa relación desde lo simbólico más que desde lo literal, permitiendo que cada espectador pueda interpretar la historia desde su propia experiencia.

«‘Las venas de Venus’ es la síntesis de todo lo que hoy Cielo Rojo tiene por decir. Es pronto para anticipar hacia dónde nos llevará este impulso creativo, pero lo cierto es que ya estamos explorando ideas que podrían convertirse en nuestro cuarto disco o quizás en una serie de sencillos. Eso lo iremos descubriendo sin prisa, dejando que la música y el arte sea la que marque el camino. Lo que sí tenemos claro es que, detrás de cada canción que publiquemos, estará nuestra impronta, nuestra manera de sentir, de narrar y de transformar lo que vivimos. Aún nos quedan muchas historias por contar, y este lanzamiento es apenas el comienzo de esa nueva etapa», puntualiza la agrupación.

Es importante que las personas se den la oportunidad de conocer a Cielo Rojo en Colombia y Latinoamérica porque sus canciones nacen de historias y vivencias que cualquiera puede reconocer en su propia vida. No hacen música con una fórmula o por moda, sus líricas y melodías buscan mover más que el cuerpo, la cabeza y el corazón. Cielo Rojo es una alternativa distinta, honesta y sin artificios, son herederos de la música las bandas de rock y pop que marcaron las décadas del 80, 90 y primera década del 2000, intentando mantener vivo ese espíritu y reinventando el sonido.

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