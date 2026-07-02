Viviane Morales será la nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella continúa conformando su gabinete y, según versiones conocidas en las últimas horas, la exfiscal y exsenadora Viviane Morales será la nueva ministra de Educación.

Con este anuncio, Morales se convierte en el tercer nombramiento oficial del nuevo gobierno y en la primera mujer en integrar el gabinete, luego de las designaciones de Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior y Miguel Gómez Martínez en el Ministerio de Hacienda.

Viviane Morales cuenta con una amplia trayectoria en la vida pública colombiana. Fue fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012, además de desempeñarse como senadora y representante a la Cámara en distintos periodos.

La abogada de la Universidad del Rosario asumiría una de las carteras más estratégicas del país, encargada de liderar las políticas educativas en los niveles básico, medio y superior.

Su eventual llegada al Ministerio de Educación también ha generado expectativa por el enfoque que podría imprimir a la cartera, teniendo en cuenta sus posturas conservadoras en temas sociales y sus posiciones críticas frente a sectores sindicales del magisterio.

Por ahora, no se han dado a conocer oficialmente las líneas de trabajo que marcarán su gestión al frente de esta cartera.