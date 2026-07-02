Abelardo de la Espriella confirma a Fabio Arjona como ministro de Ambiente

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que el biólogo marino Fabio Arjona asumirá el Ministerio de Ambiente a partir del próximo 7 de agosto, convirtiéndose en el tercer integrante oficial de su gabinete.

Arjona es una de las figuras más reconocidas del ambientalismo colombiano y cuenta con una amplia trayectoria en la protección de los recursos naturales. Durante años fue vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad Regional de Conservación Internacional, además de liderar el equipo de empalme del Ministerio de Ambiente durante la transición de gobierno.

El nuevo ministro tendrá el reto de enfrentar problemáticas como la deforestación, los efectos del fenómeno de El Niño y la conservación de la biodiversidad, al tiempo que deberá acompañar la política minero-energética propuesta por el nuevo Gobierno, que contempla reactivar la exploración de petróleo y gas e implementar el fracking bajo criterios de sostenibilidad.

Biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Arjona también fue viceministro de Medio Ambiente, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y director del Plan de Acción Forestal para Colombia. Además, ha trabajado como consultor del Banco Mundial y ha liderado proyectos de conservación y bonos de carbono.

Su llegada ocurre en un momento clave para el país. Según el Instituto Humboldt, entre 2001 y 2021 Colombia perdió 3,2 millones de hectáreas de bosque, además de registrar una fuerte reducción de humedales, bosques secos y manglares.

Con este nombramiento, Arjona se suma a Rodrigo Lara, designado en el Ministerio del Interior, y Miguel Gómez Martínez, quien estará al frente de Hacienda, como parte del gabinete que acompañará al nuevo Gobierno.