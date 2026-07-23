Doble homicidio en zona rural de Sevilla

En la mañana de este jueves fueron hallados sin vida dos hombres a un costado de la vía que conduce al corregimiento de San Antonio, en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

Según información preliminar, la primera alerta recibida por los organismos de socorro indicaba que se trataba de un accidente de tránsito. Sin embargo, al llegar al lugar, los rescatistas encontraron a las dos personas con impactos de arma de fuego, por lo que se descartó que el hecho correspondiera a un siniestro vial.

Las víctimas se movilizaban en una motocicleta, la cual quedó a un lado de la carretera. De manera preliminar, una de ellas fue identificada como Jhoan Sebastián Grueso Durán, de 26 años. La identidad de la segunda víctima aún no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades realizaron la inspección técnica al lugar e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias, los móviles y los responsables de este doble homicidio. Hasta el momento no se ha entregado información oficial sobre los hechos que rodearon el crimen.