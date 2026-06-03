Trump se pronuncia sobre las elecciones en Colombia y apoya a De la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien disputará la segunda vuelta electoral frente a Iván Cepeda el próximo 21 de junio.

El mandatario estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que felicitó a De la Espriella por el resultado obtenido en la primera vuelta presidencial y destacó sus cualidades como líder político.

“Abelardo es un líder inteligente, fuerte y tenaz”, escribió Trump, quien además aseguró que el candidato colombiano trabaja incansablemente por su país y cuenta con su “respaldo total” para la contienda electoral.

En su pronunciamiento, el presidente estadounidense afirmó que, de llegar a la Casa de Nariño, De la Espriella tendría éxito impulsando la economía, generando empleo, fortaleciendo el comercio, combatiendo la criminalidad y enfrentando problemas relacionados con el narcotráfico y la migración ilegal.

Trump también señaló que las elecciones presidenciales colombianas serán determinantes para el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, razón por la cual decidió manifestar públicamente su apoyo al aspirante del movimiento Defensores de la Patria.

Tras conocer el mensaje, De la Espriella agradeció el respaldo del mandatario norteamericano y aseguró que mantiene una buena relación con la actual administración estadounidense. Además, afirmó que, en caso de llegar a la Presidencia, buscará fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países.

El pronunciamiento de Trump se produce en medio del inicio de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella e Iván Cepeda buscarán conquistar el apoyo de los colombianos para definir quién gobernará el país durante el periodo 2026-2030.