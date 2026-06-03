La primera foto de la segunda vuelta: De la Espriella toma ventaja sobre Cepeda

La primera encuesta conocida tras la elección de la primera vuelta presidencial muestra una ventaja para Abelardo de la Espriella en la carrera hacia la Casa de Nariño. Según la medición realizada por Atlas Intel para la revista Semana, el candidato del movimiento Defensores de la Patria obtendría el 50,3 % de la intención de voto en la segunda vuelta, mientras que Iván Cepeda alcanzaría el 42,6 %, una diferencia de 7,7 puntos porcentuales.

El estudio fue realizado entre el 1 y el 2 de junio, apenas 48 horas después de la jornada electoral, por lo que refleja una de las primeras fotografías del panorama político tras los resultados de la primera vuelta. En comparación con la medición anterior de la misma firma, De la Espriella registra un crecimiento de 0,3 puntos, mientras que Cepeda avanza 1,3 puntos.

La encuesta también analizó el comportamiento de los votantes de los candidatos eliminados. Según Atlas Intel, el 76,4 % de quienes respaldaron a Paloma Valencia se inclinarían por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta. En contraste, entre los seguidores de Sergio Fajardo predomina la intención de votar en blanco, con un 43,6 %, mientras que un 24,2 % apoyaría a Cepeda y un 18,9 % a De la Espriella.

Por regiones, el estudio muestra un panorama dividido. De la Espriella tendría una amplia ventaja en la región Caribe, donde alcanzaría el 68,6 % de la intención de voto. Cepeda, por su parte, mantendría una sólida ventaja en Bogotá, donde obtendría el 56,4 % frente al 36,1 % de su contendor.

La medición también revela diferencias en los niveles de rechazo de los aspirantes. El 56,6 % de los encuestados afirmó que no quisiera ver a Iván Cepeda como presidente, mientras que el 40,3 % expresó la misma posición frente a Abelardo de la Espriella.

Los resultados de Atlas Intel se conocen en medio del inicio de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al próximo presidente de la República entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.