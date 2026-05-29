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Un supuesto amigo fue la distracción para cometer el asesinato de joven en Buga

Un nuevo hecho de violencia genera conmoción en Buga, Valle del Cauca, luego del asesinato de un joven identificado como Juan José Palacios en un establecimiento comercial del barrio Santa Rita.

El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo la víctima conversaba tranquilamente con un hombre que llegó hasta la mesa a saludarlo, cuando segundos después otro sujeto se acercó por la espalda y lo atacó brutalmente con un cuchillo.

Tras la agresión, Juan José Palacios fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Buga, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Según versiones conocidas, los presuntos responsables huyeron del lugar inmediatamente después del ataque y actualmente son buscados por las autoridades.

El caso ha causado indignación entre habitantes del municipio por la violencia con la que ocurrió el homicidio y porque, al parecer, la víctima habría sido distraída por uno de los implicados antes del ataque.

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