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Desde la madrugada, manifestantes mantienen cierres indefinidos en varias vías del Valle

Desde las 4:00 de la mañana de este miércoles se mantienen bloqueadas varias vías del centro del Valle del Cauca, en medio de una jornada de protesta convocada por comunidades en rechazo a lo que consideran abusos relacionados con la prestación del servicio de agua por parte de Acuavalle.

Los cierres afectan importantes corredores viales en sectores como la vía Candelaria, Villagorgona y La Regina, en la carretera que comunica hacia Pradera, generando dificultades en la movilidad de conductores, transportadores y habitantes de la región.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca llamar la atención de las autoridades frente a situaciones relacionadas con la prestación del servicio de agua potable. Hasta el momento, los bloqueos continúan y no se ha informado una hora definida para su levantamiento.

Las autoridades recomiendan a quienes deban desplazarse por estas zonas buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes sobre el estado de las vías mientras avanza la jornada de manifestación.

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