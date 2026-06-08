‘Timochenko’ anunció su respaldo a Iván Cepeda para la segunda vuelta

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘Timochenko’, exjefe de las extintas Farc y firmante del Acuerdo de Paz, anunció públicamente su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

A través de una carta dirigida a los integrantes del movimiento Defendamos la Paz, Londoño aseguró que el actual momento político del país exige tomar una posición clara y pidió trabajar activamente por la elección del candidato del Pacto Histórico.

“El futuro de las nuevas generaciones depende de las decisiones que tomemos como sociedad”, expresó el excombatiente, quien destacó la trayectoria de Cepeda en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado.

Sin embargo, en el mismo documento, Londoño lanzó críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Señaló que los firmantes del Acuerdo de Paz han enfrentado dificultades durante esta administración y cuestionó aspectos relacionados con la implementación de lo pactado en 2016, al considerar que ha habido inconsistencias, improvisaciones y retrasos en algunos compromisos.

Pese a ello, reconoció avances del actual gobierno en temas relacionados con las causas estructurales de la violencia y reiteró que Iván Cepeda representa, a su juicio, una garantía para continuar impulsando los esfuerzos de paz en el país.

El pronunciamiento se conoce a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, en una campaña marcada por los respaldos políticos y los movimientos de distintos sectores en busca de sumar apoyos para la contienda definitiva.