Keiko Fujimori mantiene la ventaja en el conteo de la segunda vuelta en Perú

La diferencia entre ambos aspirantes es de poco más de 80.000 sufragios, lo que mantiene la expectativa sobre el resultado final de la jornada electoral.
Aunque Fujimori conserva la ventaja, Sánchez ha logrado reducir la distancia en las últimas horas gracias al ingreso de votos procedentes de zonas rurales, donde ha obtenido un importante respaldo.
Sin embargo, aún falta por contabilizar la votación de los peruanos en el exterior, un segmento que históricamente ha favorecido a la candidata de Fuerza Popular y que podría resultar determinante para la definición de la contienda.
Las autoridades electorales continúan avanzando en el escrutinio mientras el país permanece atento a un resultado que, por ahora, sigue siendo incierto debido al estrecho margen que separa a los dos candidatos.
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