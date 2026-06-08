Cepeda reconoció los escrutinios y aceptó los resultados electorales

Tras varios días de debate y cuestionamientos desde algunos sectores de la izquierda sobre los resultados de la primera vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reconoció oficialmente las cifras electorales una vez concluyeron los escrutinios.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, el senador confirmó que acepta los resultados que ubicaron a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado de la jornada y ratificó su participación en la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con los resultados oficiales, De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 40,90 %, asegurando así su lugar en la contienda definitiva por la Presidencia.

La declaración del aspirante del Pacto Histórico marcó una diferencia frente a la postura expresada por el presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado públicamente el proceso electoral y el sistema de escrutinio utilizado durante las elecciones.

“Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, manifestó Cepeda, al tiempo que reiteró su compromiso con las reglas democráticas y la transparencia electoral.

La controversia política se intensificó durante la última semana por las críticas del mandatario nacional a los resultados preliminares y por el respaldo público que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó a favor de Abelardo de la Espriella.

Con el reconocimiento oficial de los resultados por parte de Cepeda, el país entra de lleno en la campaña de segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio, en medio de un ambiente político marcado por la polarización y el debate sobre el futuro rumbo de Colombia.