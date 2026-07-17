«Si el Tigre ruge, nos toca defendernos como abejas»: Uribe lanza fuerte mensaje al presidente electo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una fuerte advertencia al presidente electo Abelardo de la Espriella, al afirmar que si existe la intención de acabar con el Centro Democrático, su partido responderá para defenderse.

Las declaraciones se dieron en medio de la disputa política por la elección del próximo presidente del Senado, proceso que ha generado diferencias entre sectores de la derecha. Mientras el Centro Democrático respalda la candidatura del senador Honorio Henríquez, el gobierno entrante impulsa a Alfredo de Luque.

En entrevista con Blu Radio, Uribe aseguró que su colectividad no permitirá que desaparezca. “Si el Tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos, como se defienden las abejas cuando las atacan”, manifestó.

El exmandatario sostuvo que existe un sector cercano a De la Espriella que busca debilitar al partido y reiteró que el Centro Democrático continuará defendiendo sus principios relacionados con la seguridad, el fortalecimiento del sector privado y la lucha contra la corrupción.

Uribe también descartó, por ahora, un eventual encuentro con el presidente Gustavo Petro, pese a versiones sobre un posible acercamiento entre ambos líderes, y afirmó que este no es el momento para sostener ese tipo de reuniones.

Las declaraciones se producen un día después de que el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, cuestionara la posibilidad de que el Centro Democrático llegue a acuerdos con el Pacto Histórico para la elección de la mesa directiva del Senado, advirtiendo que esa eventual alianza afectaría al gobierno de Abelardo de la Espriella.

La falta de consenso entre las bancadas mantiene en incertidumbre la elección del presidente del Senado, que podría definirse mediante voto libre si no se alcanza un acuerdo político entre los partidos.