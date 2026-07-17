Se graduó vestido de payaso para honrar a su padre

Lo que parecía una graduación más en la Universidad de Antioquia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. Luis Fernando Díaz decidió recibir su título como médico veterinario con un traje de payaso, un gesto con el que quiso agradecer públicamente a su padre, Fernando Díaz, conocido como "Cuchufleto", por los años de esfuerzo dedicados a sacar adelante a su familia.

Durante gran parte de su vida, «Cuchufleto» ha trabajado animando fiestas infantiles, presentándose en circos y realizando diferentes labores como vendedor ambulante. Gracias a ese trabajo logró brindarles educación y oportunidades a sus hijos, una historia que Luis Fernando quiso reconocer el día más importante de su formación profesional.

El ahora médico veterinario explicó que la idea del homenaje nació cuando decidió retomar sus estudios, luego de haberlos suspendido durante cinco años. La pandemia lo obligó a dejar la universidad para buscar empleo y apoyar su economía, pero nunca abandonó el objetivo de graduarse.

Cuando regresó a las aulas, tenía claro que quería convertir ese momento en un regalo para su padre.

Con la ayuda de su familia preparó en secreto un traje inspirado en el personaje con el que Fernando Díaz ha trabajado durante décadas. Nadie, excepto sus seres más cercanos, sabía cuál sería la sorpresa.

La inesperada aparición del graduando vestido de payaso llamó la atención de estudiantes, docentes e invitados. Sin embargo, la curiosidad pronto dio paso a la emoción cuando se conoció el verdadero motivo de su atuendo.

Al ver a su hijo recibir el diploma vestido como él, «Cuchufleto» no pudo contener las lágrimas. Su esposa y los demás integrantes de la familia también se emocionaron, mientras que los asistentes respondieron con aplausos al conmovedor homenaje.

Luis Fernando aseguró que este reconocimiento era una forma de agradecer a su padre por nunca rendirse y por enseñarle, con el ejemplo, el valor del trabajo, la humildad y la perseverancia.

Las imágenes de la ceremonia se difundieron rápidamente en redes sociales, donde cientos de personas destacaron la historia como un homenaje a todos los padres que, con esfuerzo y sacrificio, luchan para que sus hijos puedan alcanzar sus metas profesionales.

Más que una graduación, el acto se convirtió en un reconocimiento a una vida de dedicación y en un recordatorio de que detrás de muchos logros académicos también hay historias de amor, sacrificio y trabajo silencioso.