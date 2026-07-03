Tulueño falleció tras permanecer varios días en UCI luego de ser atacado a bala en Cali

Consternación ha generado entre familiares y amigos el fallecimiento del tulueño Carlos Villegas Atta, quien murió este jueves luego de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos, tras resultar gravemente herido en un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado fin de semana en Cali.

Villegas Atta, quien desde hace varios años residía en la capital del Valle junto a su esposa, era una persona ampliamente conocida en Tuluá. Además, era padre de dos hijos mayores de edad.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el tulueño se encontraba conversando con otra persona sobre un andén cuando fue atacado a disparos por desconocidos. Tras el atentado, fue trasladado de urgencia a una clínica de Cali, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció este jueves.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables del crimen.

La muerte de Carlos Villegas Atta ha causado profundo pesar entre sus familiares, amigos y quienes lo conocieron en Tuluá, donde era una persona muy apreciada.