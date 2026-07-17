El trabajo por proteger el Bosque Seco Tropical le dio un reconocimiento internacional al Jardín Botánico de Cali

El trabajo que durante años ha desarrollado el Jardín Botánico de Cali en la protección de especies y la investigación ambiental fue reconocido con la acreditación ArbNet Nivel II, una certificación internacional que distingue a las instituciones que cumplen altos estándares en conservación, educación e investigación.

Con este reconocimiento, el Jardín pasa a integrar el reducido grupo de jardines botánicos colombianos que cuentan con este sello, otorgado por ArbNet, la única red mundial encargada de acreditar oficialmente jardines botánicos y arboretos.

Uno de los principales factores que respaldó la obtención de esta certificación fue el esfuerzo de la institución por preservar el Bosque Seco Tropical del Valle Geográfico del Río Cauca, uno de los ecosistemas más amenazados del país. De acuerdo con especialistas, apenas sobrevive cerca del 0,1 % de su cobertura original, razón por la que la conservación de sus especies es considerada una prioridad ambiental.

En este espacio se resguardan especies nativas, plantas endémicas del Valle del Cauca y ejemplares en riesgo de desaparecer, conformando una de las colecciones vivas más importantes del país dedicadas a este ecosistema.

Para alcanzar la acreditación, el Jardín debió demostrar que cuenta con colecciones científicas debidamente documentadas, personal especializado, programas permanentes de educación ambiental y procesos orientados a garantizar la conservación de la biodiversidad a largo plazo.

Actualmente, el Jardín Botánico alberga más de 2.200 individuos vivos, administra una colección científica con más de 4.100 accesiones y, solo en los últimos dos años, recibió a más de 124.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales escenarios de educación ambiental e investigación del suroccidente del país.