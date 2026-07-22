Senado dio el primer sí para que De la Espriella se posesione en el Cauca

La iniciativa, presentada por el senador Enrique Gómez, recibió 55 votos a favor y 32 en contra, superando así su primer trámite legislativo.
Sin embargo, la propuesta aún no queda en firme, ya que deberá ser sometida a votación en la Cámara de Representantes, instancia que definirá si el cambio de sede para la ceremonia presidencial del próximo 7 de agosto se hace realidad.
De ser aprobada por ambas corporaciones, la posesión de Abelardo de la Espriella se realizaría en el Cauca, marcando un hecho inédito en la historia reciente del país.
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