Estos son los tres alimentos que parecen saludables, pero no son la mejor opción para el desayuno

Elegir bien el desayuno puede marcar la diferencia en los niveles de energía durante el resto del día. Así lo aseguró el médico David Céspedes, especialista en Salud Pública y longevidad, quien advirtió sobre tres alimentos muy populares que, según explicó, no son la mejor opción para consumir en las primeras horas de la mañana.