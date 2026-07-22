Estos son los tres alimentos que parecen saludables, pero no son la mejor opción para el desayuno

El especialista afirmó que muchos productos considerados «saludables» contienen grandes cantidades de azúcares añadidos, harinas refinadas y otros ingredientes que pueden provocar picos de energía seguidos de cansancio.
Entre ellos mencionó los cereales tipo fitness, los cuales, según dijo, suelen contener más de un 20 % de azúcares añadidos, además de jarabes y harinas refinadas, pese a su imagen de alimentos saludables.
También cuestionó algunas leches vegetales, al señalar que muchas versiones comerciales incluyen azúcares, aceites y aditivos que reducen sus beneficios nutricionales.
El tercer producto al que hizo referencia fueron las barras de cereal o de proteína, ya que, de acuerdo con Céspedes, suelen contener jarabe de glucosa, grasas vegetales de baja calidad y otros ingredientes que podrían afectar la microbiota intestinal y generar molestias digestivas.
Como alternativa, el médico recomendó iniciar la jornada con alimentos ricos en proteínas y grasas saludables, como huevos y aguacate, ya que aportan mayor sensación de saciedad y ayudan a mantener la energía por más tiempo.
Las recomendaciones fueron compartidas por el especialista a través de su cuenta de TikTok, donde publica con frecuencia contenidos relacionados con alimentación, bienestar y hábitos saludables.
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