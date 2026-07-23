Tres incendios desatan una intensa emergencia en Cali

Una intensa jornada enfrentan este miércoles los organismos de emergencia de Cali, donde tres incendios fueron atendidos de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad.

La situación más crítica se registró en una empresa dedicada a la fabricación de empaques y desechables, ubicada en el barrio El Porvenir, comuna 8. Gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado antes de que alcanzara las viviendas vecinas y una bodega donde se almacenaba alcohol, lo que habría incrementado considerablemente el riesgo.

El capitán Francisco Javier Díaz González, comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, explicó que la emergencia fue atendida con un amplio despliegue de recursos. “Recibimos el llamado hacia las 3:20 de la tarde. El incendio ya se propagaba hacia otras bodegas, pero logramos confinarlo y evitar que alcanzara las residencias y una bodega de alcohol, protegiendo la vida de las personas”, señaló.

Mientras tanto, otro incendio se presentó en el corregimiento de Montebello. Según informó el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, el fuego comenzó en una institución educativa y posteriormente se extendió a la vegetación, convirtiéndose en un incendio forestal de gran magnitud.

“En Montebello tenemos un incendio estructural que luego pasó a ser un incendio de cobertura vegetal. Allí trabajan Bomberos, la Defensa Civil y la Guardia Forestal para controlar la emergencia”, indicó el funcionario.

A esta situación se suma un tercer incendio forestal que es atendido sobre la vía al mar, en la comuna 1, donde continúan las labores para evitar que las llamas se propaguen hacia otros sectores y representen un riesgo para las comunidades cercanas.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las tres emergencias y continúan evaluando las afectaciones.