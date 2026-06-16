“Se va a incendiar el país”: la frase de Carlos Carrillo que genera controversia

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y hoy vinculado a la campaña presidencial de Iván Cepeda, generó controversia tras referirse a las posibles reacciones ciudadanas que, según él, podrían presentarse si Abelardo de la Espriella resulta elegido presidente en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con la periodista Eva Rey, en la que Carrillo aseguró que Colombia atraviesa un momento de profunda división política y que un eventual triunfo de De la Espriella no representaría un escenario de estabilidad para el país.

«Esto no es el 2002 donde Uribe ganó por el 60 %. El país está profundamente dividido y la mitad del país es petrista y esa mitad del país quiere seguir avanzando, esa mitad del país se sintió incluida», manifestó.

Al hablar sobre la posible reacción de quienes respaldan al actual Gobierno, Carrillo señaló que ese sector acudiría a la protesta social. «¿Y entonces cómo va a reaccionar ese medio país? Protestando», afirmó.

Fue en ese contexto cuando pronunció la frase que más reacciones ha provocado: «Indudablemente se va a incendiar el país». Sin embargo, explicó que se refería a un escenario de movilizaciones y manifestaciones masivas, y no necesariamente a hechos violentos.

«Por supuesto que en Colombia habrá protestas masivas en contra de un tipo que quiere desaparecer a la otra mitad», agregó durante la entrevista.

Carrillo defendió además el derecho a la protesta como una herramienta democrática y sostuvo que este tipo de expresiones son comunes en diferentes países. «La protesta tiene un impacto en el desarrollo normal de las actividades. Eso no es violencia, es como funciona la protesta», indicó.

Las declaraciones han generado un amplio debate en redes sociales y en distintos sectores políticos, especialmente por darse en la recta final de la campaña presidencial, cuando el país se prepara para elegir a su próximo mandatario.