Hombre de 67 años murió tras ser baleado en Buga

Como Guillermo León García Mondragón, de 67 años, fue identificado el hombre que perdió la vida luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego ocurrido en la mañana de este martes en el barrio Santa Bárbara de Buga.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró al interior de una residencia ubicada en la carrera 7 entre calles 15 y 16, donde la víctima fue impactada por disparos en circunstancias que son materia de investigación.

Aunque García Mondragón fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.