Hombre de 67 años murió tras ser baleado en Buga

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró al interior de una residencia ubicada en la carrera 7 entre calles 15 y 16, donde la víctima fue impactada por disparos en circunstancias que son materia de investigación.
Aunque García Mondragón fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.
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