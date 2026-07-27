Santos pidió al nuevo Gobierno no desmontar el acuerdo de paz

El expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos hizo un llamado al presidente electo Abelardo De La Espriella para que continúe con la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC en 2016 y desistiera de modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante una conversación en el Festival Gabo, Santos aseguró que intentar desmontar aspectos del acuerdo sería una “pelea perdida” y advirtió que el nuevo mandatario debería concentrar sus esfuerzos en unir al país.

“El acuerdo sigue vigente. Va a perder el tiempo en esa pelea que está perdida o puede aprovechar una oportunidad de oro para unir a Colombia”, afirmó.

El exmandatario sostuvo que cerca del 85 % de los excombatientes continúan cumpliendo los compromisos adquiridos y reconoció que, aunque la implementación ha sido insuficiente, el pacto sigue siendo una herramienta clave para consolidar la paz.

Santos responsabilizó tanto al gobierno de Iván Duque como al de Gustavo Petro por no avanzar plenamente en la ejecución del acuerdo y recordó que la Constitución obliga al Estado a cumplir lo pactado.

Además, advirtió que cualquier intento de reformar la JEP requeriría cambios constitucionales y que el nuevo Gobierno difícilmente tendría las mayorías necesarias en el Congreso para hacerlo.

Finalmente, expresó que está dispuesto a colaborar con la nueva administración si es requerido. “Los expresidentes estamos obligados a contribuir a que al país le vaya bien. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni de De La Espriella. Soy colombiano”, concluyó.