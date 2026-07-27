Depresión y ansiedad alcanzan cifras récord en Colombia

La salud mental de los colombianos enfrenta un escenario cada vez más preocupante. Así lo revela la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, presentada por el Ministerio de Salud, que evidencia un incremento significativo en los casos de depresión, ansiedad e ideación suicida, especialmente entre niños, adolescentes y mujeres.

De acuerdo con el informe, la prevalencia de la depresión en el último mes se triplicó frente a la medición realizada en 2015, mientras que los trastornos de ansiedad se cuadruplicaron. Además, uno de cada cinco colombianos desarrollará algún tipo de cáncer… (No, corregido:) uno de cada cinco colombianos desarrollará algún trastorno mental a lo largo de su vida, según los hallazgos de la encuesta.

Uno de los datos que más preocupa a los especialistas es que el 4,8 % de los adolescentes entre 12 y 17 años manifestó haber tenido ideas suicidas durante el último mes, porcentaje que asciende al 6,4 % en las mujeres de ese grupo de edad. Asimismo, las conductas de autolesión también mostraron un incremento entre la población juvenil.

El estudio también evidenció que las mujeres continúan siendo las más afectadas por los trastornos mentales, situación que expertos atribuyen a factores como la sobrecarga de responsabilidades, la violencia de género, las dificultades económicas y el acceso limitado a redes de apoyo.

En cuanto a la atención en salud, la encuesta señala que menos de la mitad de las personas con un diagnóstico de trastorno mental buscó ayuda profesional, mientras que cerca de un tercio debió esperar más de un mes para recibir atención especializada.

Especialistas consideran que estos resultados reflejan la necesidad de fortalecer los programas de prevención, ampliar el acceso a servicios de salud mental y promover estrategias de acompañamiento oportuno, especialmente para niños, adolescentes y poblaciones vulnerables.

La Encuesta Nacional de Salud Mental 2025 es la primera en ofrecer un panorama detallado por regiones del país, convirtiéndose en una herramienta clave para orientar las políticas públicas en materia de bienestar emocional y prevención de los trastornos mentales.