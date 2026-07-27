De La Espriella confirmó cierre de embajadas y nuevos cambios

El presidente electo Abelardo De La Espriella anunció que, una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto, ordenará el cierre de 14 embajadas colombianas como parte de una estrategia para reducir el gasto público y la estructura burocrática del servicio exterior.

Las sedes diplomáticas que dejarán de operar están ubicadas en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica.

Además, confirmó que suspenderá la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro.

El mandatario electo también informó que se unificarán las misiones diplomáticas de Francia-UNESCO e Italia-FAO, con el objetivo de optimizar recursos y disminuir costos administrativos.

De La Espriella aclaró que el cierre de estas embajadas no implica romper relaciones diplomáticas con esos países u organismos internacionales, salvo en los casos de Cuba y Nicaragua.

Como parte de la reorganización de la política exterior, anunció además la reapertura de la embajada de Colombia en Jerusalén y la creación de una nueva representación diplomática en Nigeria.