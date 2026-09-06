Roy Barreras anuncia su retiro de la política

El exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras anunció que cierra una etapa de cerca de 20 años en la vida política colombiana y que ahora concentrará sus esfuerzos en la literatura, luego de culminar una maestría en la Universidad de Salamanca, en España.

A través de sus redes sociales, Barreras hizo pública la decisión con un mensaje en el que repasó las grandes etapas de su trayectoria: primero dos décadas dedicado a la medicina y posteriormente cerca de 20 años en la actividad política.

“No más medicina; no más política”, escribió Barreras, quien aseguró que considera que llegó el momento de dar paso a una nueva generación que continúe defendiendo las causas a las que dedicó buena parte de su vida.

El anuncio se produce meses después de su participación en las elecciones presidenciales de 2026. Barreras ya había anticipado durante la campaña que sería su última contienda electoral y, tras los resultados, comenzó a hablar públicamente de una vida alejada de la actividad política.

Su nuevo camino estará enfocado en las letras. Barreras acaba de culminar estudios de maestría en Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca y aseguró que espera dedicar los próximos 20 años a explorar, desde la escritura, lo que denomina “el alma humana”.

“Hay vida más allá de la política”, afirmó el excongresista, quien resumió esta nueva etapa con la expresión latina “Carpe Diem”, una invitación a aprovechar el presente.

Barreras también ha señalado que trabaja en nuevos proyectos literarios. Informaciones publicadas este domingo indican que prepara un libro en el que ofrecerá su lectura sobre las razones de la derrota del petrismo en las pasadas elecciones presidenciales.