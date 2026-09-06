Infantino buscará la reelección en la FIFA pese a perder apoyos

Un portavoz del dirigente italo-suizo confirmó a la AFP que su intención de competir nuevamente por el cargo se mantiene, pese a las críticas que ha recibido durante los últimos meses y a la pérdida de respaldo de varias federaciones.
El principal foco de tensión está en Europa, donde algunas asociaciones han retirado su apoyo a Infantino. Italia se sumó recientemente a países como Suecia y Escocia que se han pronunciado en contra de su continuidad.
Las críticas también aumentaron después de que Infantino impulsara una propuesta para gestionar los ingresos del Mundial mediante una compañía abierta a inversores privados. Aunque finalmente desistió de esa iniciativa, sus detractores continúan cuestionando su manera de dirigir la organización.
A comienzos de agosto, UEFA, Concacaf y AFC expresaron conjuntamente su desacuerdo con algunas de las decisiones del presidente de la FIFA.
Infantino, sin embargo, conserva respaldos importantes. La CAF le manifestó apoyo unánime y también cuenta con respaldo de sectores de la Conmebol, federaciones de otros continentes y figuras políticas como el presidente estadounidense Donald Trump.
Por ahora, Infantino es el único candidato declarado para las elecciones previstas para marzo de 2027. Los aspirantes tendrán hasta el 18 de noviembre para presentar oficialmente sus candidaturas.
Para continuar en el cargo, Infantino necesitará obtener una mayoría simple entre las 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Su actual mandato comenzó en 2016 y fue renovado en 2023.
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