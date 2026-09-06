La violencia ya no es la principal causa de muertes prematuras evitables en Colombia

Colombia logró reducir en 23,1 % la tasa de muertes prematuras potencialmente evitables entre 1998 y 2024, un avance que, según un análisis de Acemi, habría evitado más de 600.000 fallecimientos frente a un escenario en el que se hubiera mantenido la tendencia de finales de los años 90.

El informe, elaborado con estadísticas vitales del Dane, muestra que estas muertes pasaron de representar el 52,7 % de las defunciones en 1998 al 33,9 % en 2024. La tasa también disminuyó de 244 a 187,6 muertes por cada 100.000 habitantes.

El cambio no estaría relacionado únicamente con la reducción de la violencia. Incluso al excluir homicidios, accidentes de tránsito, caídas y otras causas externas, la tasa de muertes evitables también disminuyó, lo que para Acemi refleja avances en la prevención y atención de enfermedades.

Cambió el perfil de las muertes

Durante los primeros años del periodo analizado, homicidios y agresiones ocupaban los primeros lugares entre las causas de muerte prematura evitable. Sin embargo, desde 2013 la cardiopatía isquémica pasó a encabezar la lista y en 2024 representó el 24,9 % de estas defunciones.

También aparecen entre las principales causas los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, la EPOC, algunos tipos de cáncer, los accidentes de tránsito y el suicidio.

El estudio advierte además sobre el aumento de algunas enfermedades y problemáticas. Entre ellas están los trastornos por consumo de drogas, cuyas muertes se triplicaron en la última década.

Persisten diferencias entre territorios

Aunque la reducción se presentó en las diferentes regiones del país, los avances no han sido iguales. Guaviare, Caldas, Antioquia, Casanare, Risaralda y Quindío registraron algunas de las mayores disminuciones, mientras que San Andrés, Nariño, Amazonas, La Guajira y Putumayo tuvieron avances mucho menores.

Acemi plantea fortalecer la prevención de enfermedades cardiovasculares, reducir factores de riesgo como el tabaquismo y el sedentarismo y mejorar las estrategias de salud pública, seguridad vial y atención en salud mental para mantener la tendencia y cerrar las brechas territoriales.