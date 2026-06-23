Registraduría confirma 99,997 % de coincidencia entre preconteo y escrutinio en elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que el preconteo y el escrutinio de primer nivel de las elecciones presidenciales registraron una coincidencia del 99,997 %, consolidando uno de los niveles de precisión más altos en la historia reciente del país.

Según informó la entidad, menos de 48 horas después del cierre de urnas concluyó el proceso de escrutinio realizado por jueces de la República y notarios en todo el territorio nacional, ratificando la alta precisión de los resultados preliminares divulgados el día de las votaciones.

De acuerdo con la Registraduría, cerca de 9.000 funcionarios, entre jueces y notarios, participaron en las 2.992 comisiones escrutadoras encargadas de revisar y consolidar los resultados oficiales.

El organismo destacó que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fueron mínimas, lo que, según indicó, refleja la solidez, eficiencia y transparencia del sistema electoral colombiano.

Con este balance, la Registraduría dio por cerrado el proceso de escrutinio de primer nivel, resaltando además el trabajo articulado con organismos de control, misiones de observación y la Fuerza Pública para garantizar la transparencia de la jornada electoral.