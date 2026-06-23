Unicancer Tuluá realizará bingo solidario para apoyar a pacientes con cáncer

Con el propósito de recaudar recursos para continuar desarrollando programas gratuitos de acompañamiento y atención a pacientes oncológicos y sus familias, la Fundación Unicancer, capítulo Tuluá, llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio el bingo solidario denominado “Unidos por la vida y la esperanza”.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la plaza Colibrí del Supercentro Tuluá y busca reunir a la comunidad tulueña alrededor de una causa que permita fortalecer los programas de prevención, detección temprana y apoyo integral a personas que enfrentan el cáncer.

“Más allá del aspecto médico, nuestra misión es abrazar a las pacientes oncológicas y a sus familias a través de grupos de apoyo, educación y orientación humana que les recuerde que no están solas en este camino”, señala la Fundación en una comunicación dirigida a la comunidad.

Cada bono tiene un valor de $40.000 e incluye tabla de bingo, almuerzo y la posibilidad de participar por premios en efectivo de $300.000, $200.000 y $100.000, además de obsequios entregados por patrocinadores.

La jornada también busca convertirse en un espacio de encuentro y solidaridad para sumar esfuerzos en favor de quienes hoy libran una batalla contra el cáncer.

Las personas interesadas en adquirir los bonos o recibir mayor información pueden comunicarse a los celulares 301 426 1731 y 316 538 3798, o escribir al correo electrónico unicancertulua@gmail.com.