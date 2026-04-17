Compitiendo en la exigente categoría Élite, Monroy demostró potencia, técnica y una gran lectura del terreno para imponerse ante un lote de corredores de alto nivel, consolidándose como una de las grandes promesas del cross country olímpico en la región.

La pista sevillana fue testigo de una carrera vibrante, en la que el tulueño marcó diferencias en los tramos más técnicos y sostuvo el ritmo en las secciones de ascenso, logrando cruzar la meta en el primer lugar y desatando la celebración de su equipo y seguidores.

Ahora, todas las miradas están puestas en la tercera válida del certamen, que se disputará el próximo 25 de mayo en el escenario natural “Mirador de las Cometas”, en La Virginia. Esta competencia será clave, ya que hace parte del calendario clasificatorio en la modalidad de Cross Country Olímpico (XCO), donde Monroy buscará ratificar su gran momento deportivo.

Con este triunfo, Juan Fernando Monroy no solo deja en alto el nombre de La Marina y Tuluá, sino que también se perfila como uno de los ciclistas a seguir en la temporada, llevando consigo la ilusión de todo un municipio que vibra con cada pedalazo.