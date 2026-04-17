La vicepresidenta Francia Márquez habló sobre su relación con el presidente Gustavo Petro en una entrevista con el diario británico The Guardian, donde reveló un distanciamiento con el mandatario y denunció discriminación dentro del Estado colombiano.

“El Estado colombiano es un Estado racista, y da igual si el gobierno es de derecha o de izquierda”, aseguró la vicepresidenta, quien también afirmó que la comunicación con el jefe de Estado ha sido mínima durante el último año.

Según explicó, el distanciamiento se profundizó tras su salida del Ministerio de la Igualdad en 2025, luego de enfrentar dificultades para poner en marcha la entidad. “Cuando estaba a punto de mostrar los resultados, me destituyeron. Me sentí muy triste, dolida, porque pensé en mis antepasados que trabajaron y trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito”, expresó.

Márquez también denunció actos de discriminación dentro de las instituciones. “Había funcionarios que les decían a las mujeres y hombres afro que solo estaban allí porque yo estaba allí. En otras palabras, les decían: ‘No merecen estar aquí’, y eso es doloroso”, afirmó.

Asimismo, señaló que su liderazgo generó resistencias. “Lamentablemente, mi liderazgo como mujer negra se convirtió en una amenaza para muchos, y me impidieron hacer más”, dijo.

La vicepresidenta agregó que escuchó comentarios que evidenciaban temores frente a su proyección política. “Escuché a gente decir: ‘Si empoderan a Francia Márquez, terminará siendo presidenta’. Ese miedo fue lo que provocó que no me dieran las herramientas que necesitaba para lograr mis objetivos”, puntualizó.

También denunció el acoso constante en medios de comunicación y redes sociales, incluyendo críticas por sus viajes oficiales y esquemas de seguridad, que defendió como necesarios para su labor.

Finalmente, Márquez descartó una futura aspiración presidencial y reiteró que los obstáculos enfrentados limitaron su gestión, aunque defendió el valor simbólico de su presencia como la primera mujer afro en la vicepresidencia de Colombia.