De acuerdo con lo informado, estas alarmas beneficiarán a los barrios y sectores como: La Camelia, La Plaza de Mercado, Barragán, María Mercedes-Santander, Ciudadela, Isabela, Fundadores, Samanes, la zona rosa y comercio impactando positivamente la seguridad y la unión comunitaria. «Desde la Alcaldía Municipal seguimos comprometidos con brindar herramientas que fortalezcan la convivencia y protejan a nuestras familias» dijo la alcaldesa de los caicedonitas, Liliana Fernández Duque.