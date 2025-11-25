El coro Voces Dulces de Zarzal, el grupo Vocal Femenino Arcoíris, el show de títeres y la puesta en escena de joropo a cargo de la agrupación Activo Z Teatro de la Alcaldía Municipal, demostraron una vez más que en la Tierra del Coclí el arte florece y sirve además para unir los corazones.

«Agradecemos a todas las familias que nos acompañaron y a los artistas que hicieron posible este maravilloso encuentro cultural. Seguimos trabajando para impulsar el talento local y llevar más espacios gratuitos de arte y cultura a nuestra comunidad» dijo el alcalde Alexánder Gómez.