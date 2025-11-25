Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, en el marco del Pereira Festival Dance, evento realizado en las instalaciones de Expofuturo y que reunió a los mejores exponentes de la Bachata, Salsa y Urbano en categorías de solistas y grupos, la Academia Ensamble Tuluá tuvo una destacada participación que llenó de orgullo a la Villa de Céspedes.

El talento local se impuso con fuerza en las modalidades urbanas, logrando importantes reconocimientos: 1er lugar en Grupo Reguetón Mixto, representando a la Academia Ensamble Tuluá. 1er lugar en Solista Reguetón Mixto Juvenil, obtenido por Manuela Jaramillo, integrante de la academia. 2do lugar en Solista Reguetón Mixto Infantil, logrado por la talentosa Gabriela Leguizamón.

Estos resultados reflejan el trabajo constante, la disciplina y la pasión que caracterizan a la Academia Ensamble Tuluá, institución que continúa posicionándose como una de las más sólidas formadoras de bailarines en la región. Una vez más, el nombre de Tuluá ocupa un lugar destacado en los escenarios artísticos del país, gracias al empuje de su juventud y el compromiso de quienes impulsan el arte y la cultura desde las academias locales.