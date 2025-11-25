El Tribunal Superior de Antioquia condenó este martes a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, a 28 años y 3 meses de prisión, al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en relación con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

La decisión, proferida en segunda instancia, revoca la sentencia absolutoria dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Los magistrados concluyeron que Uribe Vélez es “penalmente responsable” por un concurso de delitos considerados de lesa humanidad.

El tribunal ordenó imponer una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y dispuso que se expida la orden de captura una vez la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de casación anunciado por la defensa.

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la decisión: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”, escribió en X.

La exalcaldesa Claudia López también se pronunció: “No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla… La justicia se demora pero llega”, dijo en referencia a las víctimas del paramilitarismo.

La sentencia marca un punto decisivo en uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con la participación de particulares en estructuras paramilitares durante el conflicto armado colombiano.