Rechazan petición para suspender la posesión de De La Espriella

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, prevista para este 7 de agosto en Cali, seguirá adelante. La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó una solicitud que buscaba suspender el acto de investidura del presidente electo y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

La decisión fue adoptada durante una sala extraordinaria realizada este martes 4 de agosto, en la que los magistrados estudiaron dos procesos relacionados con la posesión del nuevo mandatario. Según fuentes cercanas al caso, la corporación negó las medidas cautelares que pretendían impedir la ceremonia, por lo que el evento se mantiene en firme.

Una de las acciones judiciales argumentaba una supuesta incompatibilidad relacionada con la doble nacionalidad de De La Espriella. Sin embargo, el alto tribunal decidió no acceder a la petición de suspender su llegada a la Presidencia mientras continúa el trámite del proceso.

Aunque el Consejo de Estado despejó ese obstáculo, aún permanece en estudio otra demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que busca frenar el traslado de la ceremonia desde Bogotá hacia Cali.

El demandante sostiene que el cambio de sede podría afectar principios como la moralidad administrativa, la protección del patrimonio público, la seguridad, la legalidad del gasto y otros derechos de interés colectivo. El Tribunal admitió la acción y ahora deberá analizar si existen razones para adoptar alguna medida cautelar.

Por ahora, no existe ninguna decisión que impida la realización del acto protocolario, por lo que la posesión del presidente electo continúa programada para este viernes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, convirtiéndose en la primera ceremonia de transmisión de mando presidencial que se realizará fuera de Bogotá.