De La Espriella reintegra a dos generales para liderar la Policía

A pocos días de asumir la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella continúa conformando el equipo que liderará su gobierno. Este lunes confirmó quiénes estarán al frente de la Policía Nacional durante su administración.

El mandatario electo anunció que el general en retiro Alejandro Barrera será el nuevo director de la Policía Nacional, mientras que el general en retiro Norberto Mujica ocupará el cargo de subdirector. Ambos oficiales serán reintegrados al servicio activo para asumir estas responsabilidades.

Como parte de los cambios anunciados, De La Espriella informó que la Subdirección de la Policía Nacional tendrá su sede permanente en Barranquilla, una decisión que marca un cambio frente al funcionamiento tradicional de la institución.

Los nombramientos hacen parte de la reestructuración de la cúpula de la Fuerza Pública que acompañará al nuevo Gobierno, cuyo periodo presidencial comenzará oficialmente el próximo 7 de agosto.

Con estas designaciones, el presidente electo continúa revelando los nombres de los funcionarios que integrarán su administración en áreas consideradas estratégicas para su mandato.