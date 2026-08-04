Tulueños representaron a Colombia en la élite mundial del breaking

Los bailarines tulueños Fabio Yeisson Cardona, conocido como Phanton, y Jessica Fernanda Hernández (Jessicat) hicieron parte de la delegación que representó a Colombia en el Outbreak Europe 2026, considerado uno de los campeonatos más prestigiosos del mundo del breaking, realizado en Banska Bystrica, Eslovaquia.

El breaking —también conocido como breakdance— es un estilo de danza urbana nacido dentro de la cultura hip hop que combina movimientos acrobáticos, fuerza, coordinación, creatividad y expresión artística. En los últimos años ha ganado reconocimiento internacional, al punto de convertirse en disciplina olímpica, y reúne a los mejores bailarines del mundo en competencias de alto nivel.

El Team Colombia, integrado por representantes de Cartagena, Bogotá, Bucaramanga y Tuluá, logró ubicarse entre los 16 mejores países del certamen, destacándose frente a delegaciones de diferentes continentes.

En la competencia individual, Phanton también sobresalió al alcanzar el puesto 21 del mundo en la modalidad Cypher, formato en el que los bailarines demuestran su talento, improvisación y técnica frente a jueces y rivales dentro de un círculo de competencia.

Por su parte, Jessica hizo parte del equipo nacional que representó al país durante el campeonato, contribuyendo al destacado desempeño de la delegación colombiana.

La participación de ambos artistas refleja el crecimiento del breaking en Tuluá y el nivel que han alcanzado sus exponentes, quienes hoy representan al municipio y al país en escenarios internacionales de gran prestigio.