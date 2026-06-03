¿Qué arriesgan los funcionarios que participan en política? Estas son las posibles sanciones

Las investigaciones por presunta participación en política contra funcionarios del Gobierno nacional continúan creciendo en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, un escenario que ya ha dejado suspensiones provisionales y decenas de procesos disciplinarios en curso.

Uno de los casos más recientes es el del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quienes fueron suspendidos provisionalmente por la Procuraduría mientras avanzan las investigaciones por sus pronunciamientos públicos relacionados con la contienda electoral.

La situación también alcanza al presidente Gustavo Petro, quien enfrenta procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por sus constantes intervenciones sobre el proceso electoral y su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda.

Según cifras de la Procuraduría General de la Nación, hasta el momento se han recibido 556 quejas por presunta participación indebida en política durante el actual proceso electoral. Entre los investigados también figuran varios ministros y otros servidores públicos del orden nacional y territorial.

Expertos en derecho constitucional y electoral han advertido que la participación en política por parte de funcionarios públicos puede derivar en sanciones disciplinarias que van desde suspensiones y destituciones hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos por períodos que pueden oscilar entre uno y veinte años.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, y diferentes analistas han insistido en que los funcionarios del Gobierno deben garantizar la neutralidad institucional y el equilibrio del proceso electoral, especialmente en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Mientras tanto, los organismos de control continúan evaluando las actuaciones de distintos funcionarios para determinar si incurrieron o no en conductas que vulneran las restricciones establecidas para los servidores públicos durante las campañas electorales.