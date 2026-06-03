Tres personas fueron encontradas sin vida en un cultivo de caña del Valle

Las autoridades investigan un múltiple crimen ocurrido en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, donde tres personas fueron encontradas sin vida en medio de un cultivo de caña de azúcar, mientras una cuarta permanece desaparecida.

Según la información preliminar, las víctimas habrían sido sacadas de sus viviendas durante la madrugada por hombres armados que irrumpieron en el sector. Horas después, los cuerpos fueron hallados en un cañaduzal con las manos y los pies atados.

Los organismos judiciales adelantan las respectivas labores de inspección y recolección de evidencias para establecer las circunstancias del hecho, los posibles móviles y los responsables de este nuevo episodio de violencia que ha generado consternación en la comunidad.

De manera paralela, continúan las labores de búsqueda para ubicar a una cuarta persona reportada como desaparecida tras el mismo hecho. Además, versiones conocidas por la comunidad señalan que otras dos personas habrían resultado heridas y reciben atención médica, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La situación ha provocado preocupación entre los habitantes de Candelaria, quienes a través de una carta abierta exigieron un pronunciamiento de la alcaldesa Jessica Vallejo y de las autoridades municipales frente al incremento de los hechos violentos en la localidad.

Por ahora, la Policía y la Fiscalía mantienen abiertas las investigaciones mientras avanzan las labores para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de la persona desaparecida.