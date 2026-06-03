Juan Daniel Oviedo no respalda a Cepeda ni a Abelardo y pide más debates

El excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo descartó respaldar públicamente a Abelardo de la Espriella o a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial y aseguró que su prioridad será defender la institucionalidad y el respeto por los resultados electorales.

Tras los resultados de la primera vuelta, en la que la fórmula de Paloma Valencia obtuvo más de 1,6 millones de votos, Oviedo reconoció que la propuesta de construir un gobierno de transición y de consensos no logró avanzar a la instancia definitiva.

Aunque evitó anunciar una adhesión a cualquiera de las dos campañas, dejó claras varias líneas rojas frente al próximo gobierno. Según afirmó, Colombia no merece una administración que desconozca los resultados de las urnas, discrimine a las minorías o ponga en riesgo la estabilidad institucional del país.

“El 22 de junio estaré defendiendo los resultados, la estabilidad de Colombia y los derechos de todas las personas”, manifestó.

Oviedo también hizo un llamado a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para que participen en debates públicos y expongan con claridad sus propuestas de gobierno.

“No más cafés, más debates”, señaló el exdirector del DANE, quien insistió en que los colombianos necesitan conocer cuál es el proyecto de país que cada aspirante pretende construir y con quiénes lo hará.

Sus declaraciones llegan en un momento en el que ambos candidatos buscan sumar respaldos de distintos sectores políticos de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.