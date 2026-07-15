Presidente electo nombra a Alexandra Falla para dirigir el Ministerio de las TIC

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este miércoles el nombramiento de Alexandra Falla Zerrate como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), avanzando en la conformación de su gabinete de cara al inicio de su mandato.

Al hacer el anuncio, De la Espriella aseguró que uno de los principales retos de la nueva ministra será impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, ampliar la conectividad en todo el país y modernizar el Estado mediante el uso de la tecnología.

«Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades», manifestó el mandatario electo.

Alexandra Falla es comunicadora social de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos relacionados con los sectores de televisión, cine, radio y entornos digitales.

Con esta designación, De la Espriella continúa completando el equipo de ministros que lo acompañará a partir del próximo 7 de agosto.