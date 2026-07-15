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Investigan las causas de incendio en un local abandonado de la Galería de Tuluá

Un incendio registrado en la mañana de este miércoles en un establecimiento comercial abandonado del sector de la Galería de Tuluá movilizó a unidades de la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar la emergencia antes de que las llamas se extendieran a otros inmuebles.

De acuerdo con el reporte preliminar, uniformados que patrullaban la zona atendieron el llamado de la comunidad y, tras verificar la situación, coordinaron la intervención de los bomberos, quienes sofocaron el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

Las primeras hipótesis indican que la conflagración habría sido ocasionada por quemas realizadas, presuntamente, por habitantes de calle que frecuentan el inmueble abandonado. No obstante, las causas del hecho son materia de verificación por parte de las autoridades.

La rápida reacción de los organismos de emergencia evitó afectaciones a los establecimientos comerciales vecinos, mientras continúan las labores de vigilancia en este sector de la ciudad para prevenir nuevos incidentes.

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