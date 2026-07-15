Investigan las causas de incendio en un local abandonado de la Galería de Tuluá

Un incendio registrado en la mañana de este miércoles en un establecimiento comercial abandonado del sector de la Galería de Tuluá movilizó a unidades de la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar la emergencia antes de que las llamas se extendieran a otros inmuebles.