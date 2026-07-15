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No sobrevivió don Beto: su esposa Nohemí fue la primera víctima fatal del accidente en Candelaria

En un centro asistencial falleció en las últimas horas don Beto, el adulto mayor que permanecía gravemente herido tras el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del miércoles en la vía Cali–Candelaria, a la altura del sector de Poblado Campestre.

Con su muerte, el siniestro deja dos víctimas fatales, ya que su esposa, Nohemí, perdió la vida en el lugar de los hechos. La pareja fue atropellada por un motociclista cuando intentaba cruzar la carretera para dirigirse a una cita médica en Candelaria. El conductor de la motocicleta también resultó con lesiones de consideración.

El caso generó indignación entre los habitantes del callejón de Cauca Seco, donde residían los adultos mayores. Como protesta, la comunidad bloqueó la vía para exigir a las autoridades mayor iluminación, mejor señalización y la construcción de un puente peatonal que permita reducir el riesgo de nuevos accidentes en este corredor vial.

Las autoridades continúan adelantando la investigación para establecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.

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