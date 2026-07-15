No sobrevivió don Beto: su esposa Nohemí fue la primera víctima fatal del accidente en Candelaria

En un centro asistencial falleció en las últimas horas don Beto, el adulto mayor que permanecía gravemente herido tras el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del miércoles en la vía Cali–Candelaria, a la altura del sector de Poblado Campestre.