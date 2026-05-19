La decisión fue presentada durante un acto en el Congreso de la República, donde el senador Manuel Virgüez aseguró que el respaldo se dio tras un proceso de análisis “paciente y juicioso” de las diferentes candidaturas. El congresista indicó que una de las principales preocupaciones del Mira es la confianza en el sistema electoral y la necesidad de fortalecer las garantías de transparencia en las próximas elecciones.

La colectividad cristiana destacó además la experiencia de su estructura de testigos electorales, recordando que en anteriores comicios desplegaron más de 52 mil observadores en todo el país.

Durante el anuncio, Paloma Valencia agradeció el respaldo y afirmó que el Mira ha sido “aliado fundamental en la defensa de la democracia, las libertades y las instituciones”. La candidata también reiteró su postura frente al aborto y aseguró que es “una mujer de fe”, criada bajo principios católicos.

La adhesión también incluye apoyo a la fórmula vicepresidencial encabezada por Juan Daniel Oviedo. Incluso, desde el Mira señalaron que respaldarán plenamente su candidatura pese a las críticas que han surgido en redes por su orientación sexual.

Con este nuevo respaldo, Paloma Valencia continúa consolidando alianzas políticas de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En semanas recientes también recibió apoyos de sectores de los partidos Liberal, Conservador y de La U, fortaleciendo una coalición que busca ampliar su base electoral